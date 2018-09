Mleko, sadje in zelenjava s pomočjo programa EU

3.9.2018 – Z začetkom šolskega leta se v sodelujočih državah EU nadaljuje program EU za razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka. Šolska shema EU, ki naj bi spodbujala zdrave prehranjevalne navade otrok, zajema razdeljevanje sadja, zelenjave in mlečnih proizvodov ter posebne izobraževalne programe za poučevanje šolarjev o pomenu dobre prehrane ter o tem, kako se hrana proizvaja. S povečanjem števila sodelujočih šol je v šolskem letu 2017/2018 pobuda za zdravo prehranjevanje dosegla več kot 30 milijonov otrok v EU. V okviru sheme se vsako šolsko leto 150 milijonov evrov dodeli za sadje in zelenjavo, 100 milijonov evrov pa za mleko in druge mlečne proizvode. Čeprav je sodelovanje prostovoljno, so se shemi v celoti ali delno priključile vse države članice EU. Evropska komisija je marca 2018 odobrila in sprejela nacionalne dodelitve za vseh 28 držav članic, ki sodelujejo v shemi v šolskem letu 2018–2019. Države članice imajo tudi možnost, da za financiranje sheme poleg pomoči EU prejmejo tudi nacionalno pomoč. Pri izbiri proizvodov, ki se razdeljujejo, se upoštevajo zdravstveni in okoljski vidiki, sezonskost, raznolikost in razpoložljivost. Države članice lahko spodbujajo lokalno ali regionalno nabavo, ekološke proizvode, kratke dobavne verige, okoljske koristi in sheme kakovosti kmetijskih proizvodov. Razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka spremljajo različne izobraževalne dejavnosti za šolske otroke. Več: tukaj

Vir: EC Press