Nadaljevanje Brexita

8.12.2017-Evropska komisija je danes Evropskemu svetu priporočila, naj sprejme sklep, da je bil dosežen zadosten napredek v prvi fazi pogajanj po členu 50 z Združenim kraljestvom. Evropski svet bo tako 15. decembra odločal, ali je bil zadosten napredek dosežen in če bo sklep potrjen, bo to omogočilo začetek druge faze pogajanj o brexitu. Ocena Evropske komisije temelji na skupnem poročilu, o katerem so se dogovorili pogajalci Komisije in vlade Združenega kraljestva, danes pa ga je podprla tudi predsednica vlade Združenega kraljestva Theresa May na sestanku s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem. Evropska komisija je zadovoljna, da je bil zadosten napredek dosežen na vsakem od treh prednostnih področij, in sicer glede pravic državljanov, dialoga o Irski / Severni Irski in finančnega dogovora. Več: tukaj

Vir: EC Press