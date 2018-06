Nagrada državljan Evrope 2018 Čebelarski zvezi Slovenije

7.6.2018 – Evropski parlament je danes razglasil dobitnike nagrade državljan Evrope za leto 2018. Nagrado je prejela Čebelarska zveza Slovenije za pobudo za razglasitev Svetovnega dneva čebel in spodbujanje mednarodnega sodelovanja ter evropskega združevanja pri uresničevanju te pobude. Čebelarsko zvezo Slovenije so za prestižno nagrado Evropskega parlamenta predlagali vsi evropski poslanke in poslanci iz Slovenije. Organizacija Združenih narodov je decembra 2017 na predlog Čebelarske zveze Slovenije razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Pobudo slovenskih čebelarjev so podprle vse države članice Evropske unije, pa tudi Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja. Kot so zapisali predlagatelji, je pobuda »odličen primer spodbujanja medsebojnega razumevanja in spletanja trdnejših vezi med državljani na evropski ravni. S tem izjemnim uspehom in udejanjanjem čezmejnega ter mednarodnega sodelovanja je Čebelarska zveza Slovenije postala ambasadorka evropskega združevanja. Slovenski uspeh je hkrati tudi uspeh združene Evropske unije. Dokazuje, kako močni smo lahko Evropejci, če stopimo skupaj za uresničitev dobre ideje.«Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) vključuje 7500 čebelarjev. Njene aktivnosti krepijo zavedanje o tem, kako pomembne so čebele za ljudi in okolje, obenem pa tudi spodbujajo tesnejše povezovanje državljanov celotne Evropske unije. To se kaže tudi v široki podpori, ki jo je prejela pobuda Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev Svetovnega dneva čebel. Druga pomembna iniciativa v tej smeri je Evropski medeni zajtrk, ki združuje že več različnih evropskih držav v skrbi za ozaveščanje in vzgojo otrok in mladostnikov o koristnosti čebel. Nacionalna podelitev nagrade Državljan Evrope bo v petek, 29. junija v Sloveniji, osrednji dogodek za vse nagrajence pa bo oktobra v Bruslju.

Vir: EP Press