Nagrada za okoljevarstvene projekte

22.10.2020 – V okviru največjega evropskega okoljskega dogodka, Zelenega tedna EU, je včeraj potekala podelitev nagrad LIFE 2020. Nagrajeni projekti v treh kategorijah prihajajo iz Slovenije (varstvo narave), Portugalske (okolje) in Madžarske (podnebne akcije). Nagrade LIFE dobijo najbolj inovativni, navdihujoči in najučinkovitejši projekti LIFE na področju varstva narave, okolja in podnebnih ukrepov. Zmagovalni projekti so bili izbrani med 15 finalisti zaradi izjemnega prispevka k okoljskemu, gospodarskemu in družbenemu napredku. Program LIFE je od leta 1992 sofinanciral približno 5400 projektov po vsej EU in v tretjih državah. V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so strokovnjaki spremljali populacijo rjavega medveda v severnih Dinaridih in jugovzhodnih Alpah. Na splošno se je število napadov na ovce zmanjšalo za 43%, medtem ko se je število medvedov, ki so bili poškodovani v prometu, zmanjšalo za četrtino. Zmanjšali so se tudi konflikti med ljudmi in medvedi, medtem ko se je odnos do medvedov izboljšal v državah, ki so sodelovale v projektu, torej Hrvaški, Italiji, Avstriji in Sloveniji. Več: tukaj

Vir: EC press