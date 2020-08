Nagrade za solidarnost med COVID -19

24.7.2020 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je začel zbirati prijave za nagrado za solidarnost civilne družbe na temo „Civilna družba proti COVID-19“, ki bo letos izjemoma nadomestila nagrado za civilno družbo, ki jo EESO podeljuje vsako leto. Z nagrado za solidarnost civilne družbe bodo nagrajene ustvarjalne in učinkovite pobude posameznikov, organizacij civilne družbe in zasebnih podjetij za izjemen prispevek k obvladovanju izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 ter njenih resnih vsestranskih posledic. EESO želi z nagrado povečati prepoznavnost teh pobud, povečati ozaveščenost o njihovih učinkih ter se pokloniti vsem, ki so se angažirali v boju proti koronavirusu. EESO bo podelil največ 29 nagrad v posamezni vrednosti 10 000 EUR pobudam, ki se izvajajo na ozemlju EU in Združenega kraljestva. Rok za oddajo prijav je 30. september 2020 do 12.00. Slavnostna podelitev nagrad bo med plenarnim zasedanjem EESO januarja 2021 v Bruslju. Več: tukaj

Vir: EC Press