Naložbe EU v infrastrukturo in energetski sektor

24.4.2017 – Države članice EU so danes potrdile predlog Evropske komisije za naložbe v vrednosti 22,1 milijona evrov iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) za razvoj trajnostne in učinkovite prometne in energetske infrastrukture. Štiri od izbranih sedmih ukrepov se nanašajo na prioritete “pomorske avtoceste”, “pomorska pristanišča” in “multimodalne oblike prevoza” s poudarkom na sektorju plina (prispevek EU 8,8 milijona evrov), dva zadevata sektor električne energije, in sicer ceste in multimodalne oblike prevoza (prispevek EU 12,3 milijona evrov), en ukrep pa je povezan s pametnimi omrežji s poudarkom na železniškem prometu (prispevek EU 1 milijon evrov). CEF je med glavnimi instrumenti financiranja strategije energetske unije, ki naj bi s ciljnimi infrastrukturnimi naložbami na evropski ravni spodbudila rast, delovna mesta in konkurenčnost v EU. More : http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1085_en.htm

Source: EC Press