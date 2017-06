Napad v Londonu

4.6.2017 – Sedem mrtvih in vsaj 48 hospitaliziranih je žalostno dejstvo terrorističnega napada v soboto v Londonu, blizu znamenitega londonskega mostu. Policija je ustrelila tri napadalce. Enaindvajset žrtev je še v kritičnem stanju. To je tretji teroristični napad v Združenem kraljestvu v letošnjem letu in drugi v Londonu, manj kot teden dni pred glasovanjem za nov parlament. Stranke so prekinile kampanje do nedelje, volitev pa ne bodo prestavili. Pojavile so se zahteve po spremembahi in dodatni varnosti, ukrepi pa naj bi vključevali tudi akcije za ustavitevpodpihovanja ekstermizma na spletu.

V soboto zvečer, malo pred pred 10:08 po lokalnem času, je bel kombi zapeljal na pločnik pred znamenitim londonskim mostom in podrl več pešcev, nato pa odpeljal v Borough Market, območje s številnimi bari in restavracijami na južni strani reke Temze in zelo blizu London Bridge. Tam so napadalci skočili iz kombija in zabodli in poškodovali več ljudi. Napadalci so nosili navidezne eksplozivne jopiče.” Predsednik ZDA Donald Trump je na tweetu napisal: “Moramo biti pametni, pozorni in nepopustljivi. Sodišča nam morajo vrniti naše pravice. Potrebujemo prepoved potovanj kot dodatno raven varnosti.« Več : tukaj

Vir: Politico