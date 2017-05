Napad v Manchestru

24.5.2017 – Britanska premierka Theresa May je napovedala prisotnost oboroženih vojakov na ulicah britanskih in označila raven ogroženosti za najvišjo možno raven. Ali je Salman Abedi, britanski državljan deloval sam, še ni znano. So bila dekleta cilj? Pevka Ariana Grande namreč apelira neposredno na mlade ženske in njihovo “opolnomočenje,” piše James McAuley. Ali ima Abedi povezave z drugimi državami EU ali ne, bo potrdila izmenjava obveščevalnih podatkov med državami.Več : www.euportal.si/en

Vir : Politico