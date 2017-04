Napad v Stockholmu

Osumljeni napadalec, ki je ubil štiri ljudi, ko je zapeljal s tovornjakom med pešce v Stockholmu, v petek 7.4. 2017, je prosilec za azil, ki je bil soočen z deportacijo. Osumljenec je izražal simpatijo do islamske države, je sporočila švedska policija. Na novinarski konferenci policije so povedali, da obstaja sum, da je bilo vozniku tovornjaka, ki je 39-letni moški iz Uzbekistana, zavrnjeno stalno prebivališče na Švedskem junija lani. Dva Šveda, belgijski in britanski moški so umrli v napadu. Deset ljudi je v bolnišnici, štirje od njih so težje poškodovani. Približno sto policistov so razporedili po Stockholmu po napadu.

Vir : Politico