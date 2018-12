Napad v Strasbourgu, terorist še na begu

12.12.2018 – Strelec, ki je včeraj streljal na božičnem trgu v osrednjem Strasbourgu, je še vedno na begu in morda ni več v Franciji. Protiteroristični tožilci so začeli preiskavo. Osumljenec, Chérif Chekatt, je med napadom vpil “Allahu Akbar” (“Bog je največji” na arabščini), je na novinarski konferenci povedal pariški državni tožilec Rémy Heitz. Heitz je dejal, da je napadalec ubil dve osebi, eden pa je možgansko mrtev. Dvanajst drugih je bilo ranjenih, od katerih jih je šest v kritičnem stanju. 29-letni osumljenec je bil znan organom in je bil domnevno radikaliziran v zaporu. Več: tukaj

Vir: Politico