Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in EU

5.12.2018 – Visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini se je danes v Bruslju sestala s podpredsednico vlade z ministrico za obrambo Radmilo Šekerinski in ministrom za zunanje zadeve Nikolajem Dimitrovim iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije. Razpravljali so o korakih, ki vodijo k izvajanju Prespanskega sporazuma, podpisanega z Grčijo junija letos. Ta predstavlja priložnost za premagovanje težav iz preteklosti in krepitev sprave v regiji. Je ključnega pomena za približevanje Evropski uniji. Več: tukaj

Vir: EEAS Press

Source: EEAS Press