Nemške volitve – Angela Merkel izvoljena za četrti mandat

25.9.2017-AfD (Alternative für Deutschland ) so po volitvah in ob vstopu v parlament obljubili, da se bodo boriil proti “vdoru tujcev” v državo. “Hočemo drugačno politiko,” je dejal so-vodja Alexander Gauland po zgodovinskem uspehu. Toda delitve znotraj stranke so se že nastopile. Na novinarski konferenci stranke je vidna članica stranke Frauke Petry, napovedala, da ne bo del AfD bloka, ko se bo pridružila Bundestagu.

Merklova konservativna koalicija CDU / CSU je zabeležila najslabše rezultat v skoraj 70 letih. Sodelovanje z AfD poslanci je nemogoče, socialni demokrati pa so se iz koalicije izključili, zato je najbolj verjeten scenarij koalicija “Jamajka”, imenovana zaradi barve jamajške zastave in tradicionalnih barv nemških političnih strank. Takšna koalicija, ki na zvezni ravni ni bila nikoli preizkušena, vključuje črni CDU / CSU, rumene demokrate (FDP), ki so se vrnili v parlament po štiriletnem počitku z 80 sedeži in Zelene (67 sedežev). Več:tukaj

Vir: BBC