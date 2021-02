Neuspeli obisk v Moskvi

8.2.2021- Po poraznem potovanju v Moskvo je glavni diplomat EU Josep Borrell v nedeljo (7. februarja) poskušal pojasniti in upravičiti svoje kontroverzno potovanje v Moskvo, vendar je priznal, da so odnosi med EU in Rusijo dosegli dno. Borrellov kontroverzni obisk v Moskvi, ki se je končal v soboto, je dvignil obrvi med diplomati v EU in je bil deležen hudih kritik, potem ko je prvi diplomat EU nastopil v oddaji, v kateri so ga gostitelji ponižali. Neuspešno potovanje je Borrellu pomagalo do spoznanja, da je zapisal, da so odnosi med EU in Rusijo “na razpotju” in “zelo zapleteni”. Več: here

Vir: Euroactive