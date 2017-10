Ničelna toleranca za spolno nadlegovanje in zlorabe

25.10.2017 – Poslanci ostro obsojajo vse oblike spolnega nasilja in obžalujejo, da se ta dejanja preveč zlahka dopušča. Storilce je treba kaznovati, dodajajo. Med razpravo o spolnem nadlegovanju v sredo, v Evropskem parlamentu, je veliko poslancev dvignilo napis: » Jaz tudi« v znak solidarnosti z žrtvami in kot demonstracijo svojih negativnih izkušenj. Parlament ponavlja svoj poziv iz leta 2014, naj Evropska komisija pripravi celovito strategijo EU ter osnutek zakona z zavezujočimi instrumenti za zaščito žensk pred nasiljem, vključno s spolnim nadlegovanjem in spolno zlorabo žensk in deklic. Boj proti spolnemu nadlegovanju vključuje tudi večje ozaveščanje in reševanje vprašanj nezadostnega poročanja in družbene stigmatizacije. Resolucija je bila sprejeta s 580 glasovi za, 10 proti in 27 vzdržanimi glasovi. Več:tukaj

Vir:EP press