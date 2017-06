NLB prala iranski denar

7.6.2017-V ZDA so v lanskem letu odkrili primer iranskega opranega denarja iz NLB, o tem so pisali tudi tamkajšnji mediji. Vsaj glede dostopnih podatkov tudi iz obtožnice sodišča v Virginiji ni videti, da bi nakazilo iz NLB Američani postavili v pravi kontekst, saj očitno niso vedeli, da to nakazilo izvira iz pralnice denarja, ki jo je imela državna Nova Ljubljanska banka v povezavi s podjetniki iranskega porekla in tamkajšnjo iransko banko.Vlada Boruta Pahorja je bila seznanjena s spornimi posli v NLB, a ni ukrepala. Devet let po začetku pranja denarja v NLB se ni zgodilo še nič, odgovarjal ni še nihče, čeprav je SOVA informacijo predala naprej pristojnim službam že leta 2010. Več: http://nova24tv.si/slovenija/tudi-v-zda-odkrivajo-oprani-denar-iz-nlb/

Vir: Nova 24ur