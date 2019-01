“Ne” za Brexit v Združenem kraljestvu

15.1.2019 – Britanski poslanci so z rekordnimi 230 glasovi zavrnili dogovor Brexita. Glasovanje v spodnjem domu – 432 proti in 202 za – pomeni, da je sporazum o izstopu, ki je bil sklenjen med majsko vlado in EU novembra lani, padel. Združeno kraljestvo se je zakonsko obvezalo, da bo 29. marca zapustilo EU. Maja zdaj nima druge izbire, kot da se vrne v Bruselj, kjer želi nadaljevati pogovore o sporazumu, ki ga imenuje “edini dogovor”. Protestniki, ki so se zbrali pred parlamentom so v večini pro-EU, toda številni pro-Brexit. Več: here

Source: Politico