Nova evropska uredba

30.7.2019 - Jutri začnejo veljati nova pravila EU za vzpostavitev pravičnega, preglednega, inovativnega in zaupanja vrednega okolja za podjetja in trgovce, ki pri poslovanju uporabljajo spletne platforme, vključno s spletnimi tržnicami, spletnimi mesti za rezervacije, trgovinami z aplikacijami in iskalniki. Pravila se bodo neposredno uporabljala od 12. julija 2020 v vseh državah članicah EU. T. i. uredba »Platforms-to-business« bo zagotovila, da bodo podjetja, ki prodajajo blago in storitve po vsej Evropi, teh je zdaj že milijon, bolje obveščena o spletnih praksah in da se bodo lahko zanesla na jasna pravila in učinkovite mehanizme reševanja sporov. Enotni sklop pravil na ravni EU določa obveznosti za spletne platforme in iskalnike na enotnem trgu, zaradi česar podjetja lažje razumejo svoje pravice, zlasti glede razvrščanja rezultatov iskanja, dostopa do podatkov in reševanja sporov. Enotna pravila bodo zaradi boljše konkurence in s tem večje izbire blaga in storitev, boljše kakovosti in nižjih cen prinesla koristi tudi potrošnikom. Uredba je prvi korak in del tekočega dela Komisije v zvezi s hitro rastočim gospodarstvom spletnih platform. Med ukrepi je tudi nov observatorij EU za gospodarstvo spletnih platform, ki bo med drugim spremljal izvajanje novih pravil. Celotno besedilo v vseh uradnih jezikih je objavljeno tukaj.

Vir: EC Press