Nova nagrada za varnost izdelkov

25.2.2019 – Evropska komisija je danes predstavila novo nagrado za varnost izdelkov. Podeljena bo podjetjem, ki v svojih panogah prednjačijo pri zagotavljanju večje varnosti izdelkov in storitev za potrošnike. Namen nagrade je spodbuditi še več podjetij, da varnost izdelkov uvrstijo med svoje prednostne naloge ter s tem poskrbijo za varnost otrok in družin. Še vedno se za preveč izdelkov izkaže, da jih je treba odpoklicati oziroma da škodujejo zdravju. Nagrada za varnost izdelkov podjetjem ponuja priložnost, da se njihov dodatni trud pri zagotavljanju varnosti strank prizna in nagradi. Letos lahko podjetja tekmujejo v kategorijah spletne prodaje in izdelkov za nego otrok. Prijavijo se lahko podjetja s sedežem v eni od 31 držav Evropskega gospodarskega prostora (28 držav članic EU ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn), in sicer do 7. aprila 2019. Zmagovalci bodo nagrado dobili septembra na slovesnosti v Bruslju. Več: tukaj

Vir: EC Press