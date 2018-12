3.12.2018 – V ponedeljek, 3. decembra, bodo začela veljati nova pravila EU za spletno nakupovanje brez meja. Uredba, ki odpravlja neupravičeno geografsko blokiranje, bo potrošnikom omogočila dostopanje do blaga in storitev na spletu kjer koli v EU. Odprava neupravičenega geografskega blokiranja še eden od pomembnih korakov k uresničevanju enotnega digitalnega trga za vse. Novi predpisi bodo potrošnikom omogočili večjo izbiro po konkurenčnih cenah in boljše nakupe, podjetja pa bodo svoj krog strank lahko razširila prek meja. Podpisniki izjave so države članice pozvali, naj zagotovijo učinkovito izvajanje teh pravil in storijo vse, kar je v njihovi moči, da se uredba takoj začne učinkovito izvrševati. Več: tukaj

Vir: EC Press