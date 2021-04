10.4.2021 – Evropska komisija je z namenom boja proti kriminalu in reševanja življenj na morju danes sprejela nova pravila za posodobitev evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR). Gre za mehanizem sodelovanja za izmenjavo informacij med organi, odgovornimi za upravljanje zunanjih meja EU. Da bi države članice omogočile ustrezno analizo tveganja in hiter odziv, bodo redno objavljale poročila in opozorila o razmerah, ki so pomembne za upravljanje zunanjih meja EU, poročala pa bodo tudi o incidentih in operacijah iskanja in reševanja.Sistem EUROSUR mejnim policistom, obalnim stražam, policiji, carini in mornarici zagotavlja posodobljeno in celovito sliko razmer na zunanjih mejah EU. Državam članicam omogoča izmenjavo informacij med seboj, z agencijo Frontex in s sosednjimi državami. Ima pomembno vlogo pri upravljanju zunanjih meja EU, saj pomaga pri odkrivanju hudih kaznivih dejanj, kot sta trgovina s prepovedanimi drogami in trgovina z ljudmi, in boju proti njim ter pomaga reševati življenja na morju.Nova pravila se bodo začela uporabljati 2. maja letos. Več: tukaj

Vir: EC Press