Nova pravila za zaščito potrošnikov

17.4.2019 – Evropski poslanci so s 603 glasovi za, 17 proti in 27 vzdržanimi odobrili nova pravila, že dogovorjena z ministri EU, ki zagotavljajo, da je postal postopek za oceno tveganja varnosti hrane zanesljivejši, preglednejši in objektivnejši.

Študije, ki razkrivajo slabosti hrane, ne bodo več blokirali. Nova pravila bodo ustvarila skupno evropsko bazo podatkov o naročenih študijah za tista podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje vstopa produkta na trg. Študije, ki bodo razkrile negativne strani produktov ne bodo smeli več prikrivati. To bo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) omogočilo, da na osnovi predloženh študije oceni, ali so podatki na izdelku ustrezni in točni. Razen tega morajo vlagatelji razkriti vse informacije, ki so pomembne za oceno varnosti, vendar pa lahko nekatere informacije, kot so proizvodni ali proizvodni proces, ostanejo zaupne.

Nazadnje, novi zakon podpira tudi izvajanje novega svetovalnega postopka pred predložitvijo, ki omogoča svetovanje vlagateljem, kako pravilno predložiti vlogo za odobritev, s čimer postane postopek bolj zanesljiv. Več: tukaj

Druga novost je zakon, ki so ga z ministri EU že potrdili in zagotavlja, da bodo imeli potrošniki več informacij o tem, kako delujejo spletne uvrstitve in na kakšen način so ovrednotene. Cilj prenovljenih pravil je povečati preglednost uporabe spletnih pregledov cen in njihovo prilagojenost za potrebe potrošnikov. Spletni portali in primerjalne storitve (npr. Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) bodo morali razkriti glavne parametre, ki določajo, kako so razvrščene ponudbe, ki izhajajo iz is poizvedbe. Potrošniki morajo biti obveščeni tudi o tem, od koga kupujejo blago ali storitve (trgovec, spletno tržišče ali zasebnik), in ali gre za posebno ponudbo v ceni.Več: tukaj

Vir: EP News