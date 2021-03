Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam

24.2.2021 – Evropska komisija je danes sprejela novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, v kateri je določen načrt, kako se pripraviti na neizbežne vplive podnebnih sprememb. Čeprav EU dela vse, kar je v njeni moči, da bi ublažila podnebne spremembe znotraj svojih meja in širše, se mora pripraviti tudi na soočenje z neizogibnimi posledicami teh sprememb. Od smrtonosnih vročinskih valov in uničujočih suš do zdesetkanih gozdov in obal, ki jih spodkopava dviganje morske gladine – podnebne spremembe že terjajo svoj davek v Evropi in po svetu. Cilj današnjih predlogov, ki nadgrajujejo strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam iz leta 2013, je, da se pozornost od razumevanja problema preusmeri k razvoju rešitev in da preidemo od načrtovanja k izvajanju. Več: tukaj

Vir: EC Press