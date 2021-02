27.1.2021 – Komisija je danes imenovala tri nove vodje predstavništev v Sloveniji, Latviji in Španiji. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji bo od 16. aprila 2021 vodila Jerneja Jug Jerše. Jerneja Jug Jerše, slovenska državljanka, se bo lahko v svoji novi funkciji oprla na odlično poznavanje politik in strokovno znanje, zlasti na področju ekonomije. Evropski komisiji se je pridružila leta 2005. Delala je v Generalnem direktoratu za notranji trg (MARKT) in Generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve (ECFIN). Leta 2016 se je pridružila podporni službi za strukturne reforme (SRSS), kjer je leta 2018 postala namestnica vodje enote. Trenutno je vodja enote v Generalnem direktoratu za podporo strukturnim reformam (REFORM), pristojna za upravljanje prihodkov in javnih financ. Vodje predstavništev delujejo kot uradni predstavniki Komisije v državah članicah pod političnim vodstvom predsednice Ursule von der Leyen. María De Los Angeles Benítez Salas bo 1. aprila 2021 prevzela naloge vodje predstavništva v Madridu, Zane Petre pa bo od 16. aprila vodja predstavništva v Latviji. Več: tukaj

Vir: EC Press