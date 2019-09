Ocena fiskalnih pravil v EU

11.9.2019 – Evropski fiskalni odbor je objavil oceno fiskalnih pravil EU s posebnim poudarkom na zakonodajnem šesterčku in dvojčku. Poročilo vključuje pregled učinkovitosti trenutnega sklopa fiskalnih pravil EU ter zamisli o tem, kako bi se pravila lahko spreminjala v prihodnosti.Evropski fiskalni odbor je neodvisen organ, ki svetuje Komisije glede splošne usmeritve fiskalne politike evrskega območja in ocenjuje izvajanje okvira EU za fiskalno upravljanje. Evropska komisija je v sklopu prizadevanj za poglabljanje evropske ekonomske in monetarne unije prepoznala potrebo po reviziji in poenostavitvi trenutnih fiskalnih pravil EU, na kar opozarjata tudi poročilo petih predsednikov iz leta 2015 in načrt za poglabljanje evropske ekonomske in monetarne unije iz leta 2017. Predsednik Jean-Claude Juncker je zato januarja pozval Evropski fiskalni odbor k oceni fiskalnih pravil EU, ki so objavljena danes. Več:tukaj

Vir: EC Press