Ocene tveganja 5G

19.7.2019 – Po priporočilu Evropske komisije za skupni evropski pristop k varnosti omrežij 5G je 24 držav članic EU že predložilo nacionalne ocene tveganja, ki bodo osnova za vseevropsko oceno tveganja. Nacionalne ocene tveganja vključujejo pregled glavnih groženj in akterjev, ki vplivajo na omrežja 5G, stopnje občutljivosti komponent in funkcij omrežja 5G in drugih sredstev ter različnih vrst šibkih točk. Do 1. oktobra 2019 bo na podlagi posameznih poročil pripravljena vseevropska ocena tveganja. Ukrepi so pomembni za hitro in varno uvajanje naslednje generacije brezžične povezljivosti. Omrežja 5G bodo osnova digitalne infrastrukture prihodnosti, saj bodo povezovala na milijarde objektov in sistemov, tudi v kritičnih sektorjih, kot so energija, promet, bančništvo in zdravstvo. Več:tukaj in več: tukaj

Vir: EC Press