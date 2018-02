Odzivi slovenskih poslancev ob govoru predsednika hrvaške vlade v EP

6.2.2018 – Izjave evropskih poslancev iz Slovenije med razpravo:

Lojze Peterle (EPP):

“Gospod komisar Mimica, gospod predsednik vlade, dragi Andrej, dobrodošel in hvala Ti za jasne besede o prihodnosti Evrope. Pozdravljam evropske ambicije Hrvaške in ji želim, da se kvalificira za prvo hitrost. Glede meje med Hrvaško in Slovenijo ne dramatiziram, želim pa biti zelo natančen. Ne iščemo več rešitve, ker je mejo ob asistenci EK po neuspešni bilaterali zakonito določilo arbitražno sodišče. Sodišče je končalo svoje delo kljub hrvaškim kvalifikacijam slovenskega ravnanja. Torej iščemo pot do implementacije sodbe. Komisiji sem hvaležen za ponudbo mediacije, Tebi pa za odprtost za dialog. Moje vprašanje – Srednja Evropa se vse bolj formira kot politična entiteta s svojo politično in kulturno identiteto ter svojimi pogledi na prihodnost EZ. Kaj misliš o tem?”

Tanja Fajon (S&D):

“Vaša sporočila so danes izjemno pomembna, posebej v luči težko pričakovane strategije o širitvi. Veste, da v Bruslju in Ljubljani z zaskrbljenostjo spremljamo ravnanje vaše vlade po odločitvi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Slišali ste predsednika Junckerja. Nobena druga država Zahodnega Balkana ne bo vstopila v Unijo, če ne bomo rešili meja. Mi rešitev imamo. Arbitražno. Kakšno bo vaše sporočilo državam Zahodnega Balkana, če vaša vlada razsodbe arbitražnega sodišča ne bo spoštovala? Boste prevzeli odgovornost za vse, ki bodo po novem ostali pred vrati?”

Ivo Vajgl (Alde):

Vi ste danes slišali podporo velikega dela tega parlamenta reševanju našega bilateralnega, rekel bi, odvečnega, spora na osnovi arbitražnega sodišča. Seveda je arbitražno sodišče tisto, ki odloči o tem, ali je v nekem trenutku bila napravljena zloraba ali ne. Sodišče je odločilo, da takšne zlorabe, ki bi onemogočila arbitražo, ni bilo in je sprejelo odločitev, ki je vi ne želite implementirati. Rekel bi: gospod premier, vabim vas k temu, da v duhu trajnega dobrega sosedstva rešimo ta problem in za to je potrebno tudi nekaj spoštovanja mednarodnega prava in načel dobrega sosedstva.

Igor Šoltes (Zeleni):

“Vladavina prava je temelj evropskih vrednot in predpogoj za uresničevanje vsega. Če pademo na vladavini prava, pademo kot Evropa. Želim si, gospod Plenković, da bi tudi vi kot predsednik vlade Hrvaške razumeli pomen teh vrednot in prispevali k temu, da se v evropskem duhu ravna tudi pri implementaciji arbitražne odločbe v primeru slovensko-hrvaške meje. Ta je nedvoumna, zavezujoča, dokončna, res iudicata in o njej se ne moremo pogajati. Gospodu Junckerju, ki je ponudil svojo pomoč, pa bi predlagal, da lahko največ pomaga s tem, da jasno, nedvoumno in brez zatikanja pove, da je arbitražne odločitve treba sprejemati in da to velja za vse odgovorne države članice v EU.”

Video posnetek govora g. Plenkovića: tukaj

Vir: EP Press