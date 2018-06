Okrepitev sodelovanja Europola na področju boja proti terorizmu in organiziranem kriminalu

5.6.2018 – Države članice EU so včeraj potrdile predlog Evropske komisije za okrepitev sodelovanja Europola s tretjimi državami ter učinkovitejši boj proti terorizmu in drugim oblikam nadnacionalnih hudih kaznivih dejanj. Komisija lahko zdaj v imenu EU začne pogajanja z osmimi državami o sklenitvi sporazumov o izmenjavi ključnih informacij z Europolom. Sodelovanje zadeva Alžirijo, Egipt, Izrael, Jordanijo, Libanon, Maroko, Tunizijo in Turčijo. Sporazumi bodo pravna podlaga za izmenjavo osebnih podatkov med Europolom in pristojnimi organi osmih držav za namen boja proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem ter njihovega preprečevanja. Sporazumi bodo ustrezno zagotovili zaščito zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov. Komisija je države EU zaprosila za začetek pogajanj o osmih sporazumih decembra lani. Njihova sklenitev bo pomembno prispevala k uresničevanju svežnja za boj proti terorizmu, ki ga je Komisija predstavila oktobra 2017. Več:tukaj

Vir: EC Press