Okrepljena Evropska agencija za mejno in obalno stražo

4.12.2019 – Danes je začela veljati uredba, ki krepi mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex). Od januarja 2021 bo tako Frontex opremljen s svojo stalno enoto mejne straže, ki bo lahko operativno intervenirala kadarkoli in kjerkoli. Stalna enota bo ob polni zmogljivosti štela 10.000 mejnih policistov. Imela bo izvršilna pooblastila za učinkovito podporo državam članicam na terenu za zaščito zunanjih meja in za boj proti čezmejnemu kriminalu. Frontex ima odslej tudi večje pristojnosti v zvezi z vračanjem migrantov brez urejenega statusa in bo lahko tesneje sodeloval z državami, ki niso članice EU, vključno s tistimi, ki niso neposredne sosede EU. Frontex je bil ustanovljen leta 2005, da bi državam članicam pomagal upravljati zunanje meje. Njegova vloga se je zlasti okrepila po začetku migracijske krize leta 2015, ko je Komisija sprejela dodatne pobude in ukrepe za učinkovitejšo zaščito zunanjih meja in delovanje schengenskega območja. Več: tukaj

Vir: EC Press