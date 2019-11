4.11.2019 – Danes je na pobudo Evropske komisije začela delovati opazovalnica za vino. Nova platforma bo zagotavljala analize in večjo preglednost cen, proizvodnje in trgovine za ta pomemben sektor evropskega kmetijstva. Evropska unija je največji svetovni pridelovalec vina, saj prispeva 65 % svetovne proizvodnje. Na svetovne trge izvozi 70 % svoje proizvodnje. Opazovalnica bo zajemala rdeča in bela vina ter roze. Komisija je že ustanovila opazovalnice za mleko, meso, žita in sladkor, oktobra letos pa tudi opazovalnico za trg sadja in zelenjave. Več: here

Vir: EC Press