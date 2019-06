Osem centrov za vrhunske superračunalnike

7.6.2019 – Evropska komisija je objavila seznam prihodnjih evropskih centrov in konzorcijev za superračunalništvo. Med osmimi izbranimi centri je tudi Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora. Centri bodo v drugi polovici leta 2020 začeli gostiti prve superračunalnike na ravni peta in pred ravnijo eksa, tj. računalnike, ki zmorejo opraviti na milijone operacij na sekundo. Mariborski IZUM bo eden izmed petih centrov, ki bodo upravljali računalnike na ravni peta. V naslednjih mesecih bodo z izbranimi centri podpisani sporazumi s podrobnostmi o nabavi superračunalnikov ter finančni podpori Komisije in sodelujočih držav. Evropska unija je ustanovila evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC JU), da bi povezala evropske in nacionalne vire za naložbe v razvoj evropskih superračunalnikov ter znanj in aplikacij, ki jih potrebujejo evropski raziskovalci in industrija. Pobudi se je pridružilo 28 evropskih držav, 19 pa jih bo sodelovalo v konzorciju, ki bo upravljal centre. Konzorcij bo skupaj s podporo EU razpolagal s proračunom v višini 840 milijonov evrov. Evropsko superračunalništvo bo podpiralo razvoj aplikacij na številnih področjih, od personalizirane medicine, bioinženiringa, napovedovanja vremena, boja proti podnebnim spremembam, odkrivanja novih materialov in zdravil do izkoriščanja nafte in plina, oblikovanja novih letal in avtomobilov ter pametih mest. Visokozmogljivi računalniki so izjemno pomembni tudi za razvoj umetne inteligence, tehnologije veriženja blokov in kibernetske varnosti. Več:tukaj

Vir: EC Press