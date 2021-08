Pet filmov s podporo EU nagrajenih v Cannesu

19.7.2021 – Med nagrajenci na 74. filmskem festivalu v Cannesu je tudi pet filmov, ki so prejeli podporo EU. Pri tem je film Titane režiserke Julie Ducournau prejel najprestižnejšo nagrado, zlato palmo. V ostalih kategorijah so nagrade prejeli še Compartment No. 6 režiserja Juha Kousmanena, Lamb režiserja Valdimara Johannssona, Prayers for the Stolen režiserke Tatiane Huezo in Olga pod katerega se je podpisal Elie Grappe. Na letošnjem filmskem festivalu se je za nagrade potegovalo 17 filmov, ki so prejeli financiranje podprograma MEDIA, ki je del programa Ustvarjalna Evropa. Evropska unija je v okviru podprograma MEDIA za razvoj in mednarodno distribucijo omenjenih filmov vložila več kot 2,1 milijona evrov. Filmi bodo predstavljeni tudi v okviru kampanje ob 30. obletnici podprograma MEDIA, ki obeležuje več desetletno podporo EU avdiovizualni industriji. Več: tukaj

Vir: EC Press