Pobude treh morij v Sloveniji

6.6.2019 – Srečanje voditeljev z naslovom »Pobude treh morij« je potekalo v Ljubljani 5. in 6. junija. Pobuda je prožna politična platforma na predsedniški ravni, ki se je začela leta 2015. V njej sodeluje 12 držav članic EU, ki se nahajajo med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Madžarska , Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Pred vrhom v Sloveniji so potekala že tri srečanja: v Dubrovniku leta 2016, v Varšavi leta 2017 in v Bukarešti leta 2018. Seznam prednostnih projektov medsebojnega povezovanja je bil eden od glavnih rezultatov tretjega vrha, ki je potekal v Bukarešti 2018. PObuda obsega 48 projektov, ki se osredotočajo na tri področja: energetiko, digitalizacijo in transport. Z izvajanjem teh projektov voditelji želijo odgovoriti na potrebe in prednostne naloge sodelujočih držav in bistveno prispevati k splošnemu cilju Pobude treh morij. Srečanja v Sloveniji sta se udeležila tudi predsednik Evropske komisije Jean – Claude Juncker in minister za energetiko iz Združenih držav Amerike, Rick Perry. V Sloveniji so izdali skupno deklaracijo. Več: tukaj