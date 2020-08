Podaljšanje naziva evropske prestolnice kulture

18.8.2020 – Evropska komisija je danes predlagala, da se zaradi učinkov koronavirusne krize Reki (Hrvaška) in Galwayu (Irska) naziv evropske prestolnice kulture za leto 2020 podaljša do 30. aprila 2021. Hkrati je predlagala tudi preložitev izvajanj naziva za prihodnje načrtovane prestolnice kulture, in sicer za Novi Sad (Srbija) z leta 2021 na leto 2022, Elefsina (Grčija) in Temišvar (Romunija) pa bi namesto leta 2021 naziv imela leta 2023. S tem bi Reka in Galway dobila pošteno priložnost za predstavitev svoje odpornosti in ustvarjalnosti, dodaten čas pa bi prihodnjim prestolnicam omogočil prebroditev sedanjega upada v kulturnem in turističnem sektorju ter mobilizacijo ustreznih naložb. Predlog Komisije morata še potrditi Evropski parlament in Svet. Več: tukaj

Vir: EC Press