Podnebna konferenca v Marakešu

V petek, 18. novembra 2016, se je v Marakešu v Maroku končala podnebna konferenca ZN (COP22), na kateri je skoraj 200 sodelujočih držav sprejelo konkretne ukrepe za uresničevanje pariškega podnebnega sporazuma, ki je začel veljati 4. novembra letos. Evropska unija je med dvotedensko konferenco napovedala več ukrepov. Nemčija bo pobudi za zavarovanje podnebnega tveganja (InsuResilience) namenila 40 milijonov evrov, Evropska komisija pa 20 milijonov evrov. Pobuda G7 naj bi povečala dostop do zavarovanja proti posledicam podnebnih sprememb v višini do 400 milijonov evrov za najbolj ranljive ljudi in države v razvoju do leta 2020. EU je ponovno potrdila tudi vodilno vlogo pri podpori Afriki v boju proti podnebnim spremembam in spodbujanju obnovljivih virov energije. Do leta 2020 namerava spodbuditi naložbe za povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov za vsaj 5 GW, kar je polovica od cilja 10 GW afriške pobude na področju energije iz obnovljivih virov za leto 2020. Poleg tega so Maroko, Nemčija, Francija, Španija in Portugalska podpisale načrt za trajnostno trgovanje z električno trgovino, da bi ugotovile in odpravile ovire za trgovino z energijo iz obnovljivih virov. Nemčija, Belgija, Švedska in Italija so napovedale nove prispevke Prilagoditvenemu skladu, ki trenutno razpolaga z 81 milijoni ameriških dolarjev. EU zagotavlja več kot 90 % razpoložljivih sredstev sklada, ki neposredno pomaga državam v razvoju pri prilagajanju na podnebne spremembe. Načrt za zunanje naložbe, napovedan jeseni letos, pa naj bi spodbudil javne in zasebne naložbe v višini do 44 milijard evrov v Afriki in sosednjih državah EU. EU in njene države članice so leta 2015 namenile državam v razvoju 17,6 milijarde evrov za obvladovanje podnebnih sprememb. Članice pariškega sporazuma se bodo zopet sestale naslednje leto, da pregledajo napredek in rezultate izvajanja delovnega načrta. Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3841_en.htm

Vir: EC Press