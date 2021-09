Podnebne spremembe,digitalizacija, demokracija in nov svetovni red

8.9.2021 – Komisija je sprejela drugo letno poročilo o strateškem predvidevanju z naslovom »Zmogljivost in svoboda ukrepanja EU». V tem sporočilu je predstavljen v prihodnost usmerjen in večdisciplinaren pogled na odprto strateško avtonomijo EU v svetovnem redu, ki je čedalje bolj večpolaren in pod vse večjimi pritiski. Komisija je opredelila štiri glavne svetovne trende, ki vplivajo na zmogljivost in svobodo ukrepanja EU. To so: podnebne spremembe in drugi okoljski izzivi; digitalna hiperpovezljivost in tehnološka preobrazba; pritiski na demokracijo in vrednote ter spremembe v svetovnem redu in demografiji. Določila je tudi deset ključnih področij ukrepanja, na katerih lahko EU izkoristi priložnosti za utrditev svojega vodilnega položaja v svetu in odprto strateško avtonomijo. Strateško predvidevanje se tako še naprej upošteva pri oblikovanju delovnih programov Komisije in določanju njenih prednostnih nalog. Več: tukaj

Vir: EC Press