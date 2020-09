Podpora raziskovalnemu projektu

11.9.2020 – Evropska komisija bo namenila 4 milijone evrov za ključne raziskave konvalescentne plazme. Podprla bo namreč nov raziskovalni projekt SUPPORT-E, ki bo usklajeval mednarodna prizadevanja za določitev, ali je transfuzija krvne plazme bolnikov, ki so okrevali po bolezni COVID-19, lahko učinkovito in varno zdravljenje. Financiranje je del Komisijine zaveze v višini 1 milijarde evrov za raziskave in inovacije na področju koronavirusa, ki spada v program Obzorje 2020 in je namenjena razvoju cepiv, novih zdravljenj in diagnostičnih orodij za preprečevanje širjenja virusa. Projekt vodi Evropska zveza za kri (EBA), ki združuje 12 večjih raziskovalnih ustanov in kliničnih centrov iz šestih držav članic EU, Švice in Združenega kraljestva. Usklajevala bo klinične študije po vsej Evropi, kar bo prispevalo k boljšemu razumevanju, kako zagotoviti varnost in učinkovitost, za katere bolnike in v kakšni obliki je potrebna transfuzija ter kako je treba testirati darovalce, da se zagotovi najboljši rezultat zdravljenja.Več: tukaj