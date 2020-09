Podpora sklada Marie Skłodowska – Curie

1.9.2020 – Evropska komisija bo v okviru dejavnosti Marie Skłodowske-Curie namenila 80 milijonov evrov za podporo 4000 raziskovalcem in inovatorjem na univerzah ter širše. Danes je izbrala 74 novih konzorcijev za podporo mednarodnega in medsektorskega sodelovanja v okviru letošnjega razpisa Izmenjave osebja na raziskovalnem in inovacijskem področju (RISE). Povezovali se bodo raziskovalci in inovatorji iz več sektorjev in disciplin ter se spopadali z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, pandemija koronavirusa in digitalizacija. Dejavnosti RISE spodbujajo mednarodno sodelovanje z deljenjem znanja in zamisli na poti od raziskav do trga v Evropi in širše. 823 organizacij (med njimi 117 malih in srednjih podjetij) iz 137 držav bo v projekt vključilo 4000 svojih zaposlenih, ki bodo vpeti v raziskave in inovacije na vseh področjih znanosti. V teh izmenjavah sodelujejo raziskovalci doktorskega in podoktorskega študija ter vodstveno in administrativno osebje. Več: tukaj

Vir: EC Press