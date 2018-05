Podpora ženskemu podjetništvu v Španiji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem,v Romuniji,Bosni in Hercegovini in Srbiji.

7.5.2018 – Skupina Evropske investicijske banke je podpisala nova sporazuma v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) v višini 750 milijonov evrov za financiranje podjetij v EU. Prvi sporazum s Caixa Bank v višini 250 milijonov evrov je namenjen podpori inovativnim projektom podjetnic v Španiji, drugi sporazum z UniCredit v višini 500 milijonov evrov pa financiranju malih in srednje velikih podjetij v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Romuniji. Za posojila bodo lahko zaprosila tudi podjetja iz Bosne in Hercegovine in Srbije.Več: tukaj

Vir: EC Press