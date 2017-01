Pogajanja za združitev Cipra

Voditelji grškega in turškega dela Cipra so v Ženevi začeli s pogajanji za združitev 43 let razdeljenega otoka. To je odločili teden, od 9. januarja 2017 dalje, tudi za EU.

Uspešen izid v Ženevi – in je verjetnost, da se to zgodi je 50:50 – pa ne pomeni nujno konec pogajanj o ponovni združitvi Cipra. Vendar bi dal državo pripravili za pot gospodarskega okrevanja in sočasnih referendumov v prihodnjih mesecih. Več:http://www.politico.eu/article/cyprus-news-standoff-talks-reunification-turkey-greece-anastasiades/

Vir : Politico