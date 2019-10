Poglobitev trgovskih odnosov z Afriko

2.10.2019 – Evropska unija je začela pogajanja o poglobitvi trgovinskih odnosov s petimi državami vzhodne in južne Afrike, tj. Komori, Madagaskarjem, Mauritiusom, Sejšeli in Zimbabvejem. Izvoz blaga iz zadevnih držav v EU se je od leta 2012, ko je začel veljati trenutni sporazum o gospodarskem partnerstvu, povečal skoraj za četrtino in leta 2018 dosegel 2,8 milijarde evrov. V tem obdobju so tudi evropska podjetja okrepila naložbe v regiji. Novi sporazum naj bi obravnaval tudi druga pomembna trgovinska področja in pravila, med drugim storitve, naložbe, tehnične ovire za trgovino, pravice intelektualne lastnine ter trgovino in trajnostni razvoj. EU je najpomembnejša trgovinska partnerica petih držav vzhodne in južne Afrike, prihodnji sporazum pa naj bi še dodatno spodbudil gospodarski razvoj v regiji in utrl pot oblikovanju celinskega območja proste trgovine v Afriki.

Vir: EC Press