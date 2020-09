Pogodba med Komisijo in farmaceutskim podjetjem Sanofi-GSK

18.9.2020 – Danes je po uradnem podpisu začela veljati pogodba med Komisijo in Sanofi-GSK o nakupu cepiva proti koronavirusa. Gre za drugo tovrstno pogodbo s farmacevtskim podjetjem. Ta pogodba bo vsem državam članicam EU omogočila nakup do 300 milijonov odmerkov cepiva Sanofi-GSK. Rezervirane odmerke bodo lahko tudi podarile državam z nižjimi in srednjimi dohodki. Tudi Sanofi in GSK si bosta prek instrumenta za globalni dostop do cepiva proti COVID-19 (COVAX), ki je del pospeševalnika dostopa do orodij za boj proti COVID-19 in katerega cilj je omogočiti dostop do cepiva državam z nižjimi in srednjimi dohodki, prizadevala pravočasno zagotoviti znaten del svoje zaloge cepiva.

Komisija je tovrstno pogodbo podpisala že s podjetjem AstraZeneca, o podobnih sporazumih pa se dogovarja tudi z drugimi proizvajalci cepiv (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna in BioNTech), s katerimi je zaključila pripravljalne pogovore. Več: tukaj

Vir: EC Press