2.6.2021 – Evropska komisija je danes predstavila pomladanski sveženj evropskega semestra, ki zagotavlja fiskalne smernice državam članicam, ki postopoma spet odpirajo svoja gospodarstva. Namen teh smernic je pomagati državam članicam, da okrepijo okrevanje svojih gospodarstev z uporabo mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je ključni mehanizem v okviru instrumenta NextGenerationEU. Na podlagi pomladanske gospodarske napovedi Komisije iz leta 2021 se bo splošna odstopna klavzula v letu 2022 še naprej uporabljala in naj bi se deaktivirala leta 2023. Kot del svežnja je komisija sprejela tudi poročilo v skladu s členom 126(3) Pogodbe o delovanju EU za vse države članice EU razen Romunije. Namen tega poročila je oceniti, ali države članice izpolnjujejo merili glede primanjkljaja in dolga iz Pogodbe. Analiza kaže, da merilo glede primanjkljaja izpolnjujejo le tri države članice. Merila glede dolga pa ne izpolnjuje 13 držav članic, med njimi tudi Slovenija. Evropski semester je bil letos prilagojen zaradi povezav z načrti držav članic za okrevanje in odpornost, v katerih so določene naložbe in reforme, ki se bodo financirale iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Več: tukaj

Vir: EC Press