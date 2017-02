Pomoč Bolgariji in Grčiji pri migrantski krizi

Evropska komisija je 7.2. odločila, da bo Grčiji in Bolgariji namenila dodatno nujno pomoč za izboljšanje pogojev za sprejem migrantov. Grčija bo prejela 3,9 milijona evrov za izboljšanje pogojev za sprejem migrantov na grških otokih. Sredstva bodo porabljena za hrano, namestitev in prevoz migrantov na otoke ter začasno namestitev na ladjah. Komisija je od leta 2015 Grčiji namenila milijardo evrov za upravljanje migracij in meja. Bolgarija pa bo prejela 6,1 milijona evrov sredstev za izboljšanje zaščite otrok brez spremstva, izvajanje prostovoljnega vračanja, podporo reintegraciji ter obveščanje in svetovanje migrantom. Dobršen del sredstev bo namenjen tudi izboljšanju upravljanja migracij in azilnega sistema v Bolgariji. Doslej dodeljena nujna pomoč Bolgariji v višini 149 milijonov evrov dopolnjuje 91 milijonov evrov že dodeljenih sredstev iz nacionalnih programov za obdobje 2014–2020. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-223_en.htm Vir: EC press