23.3.2020 – Po močnem potresu, ki je v nedeljo zjutraj prizadel Hrvaško, predvsem njeno glavno mesto Zagreb, je evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič sporočil, da so hrvaške oblasti sprožile mehanizem civilne zaščite EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po telefonu govorila s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in mu zagotovila polno solidarnost Evropske komisije. »Evropska podpora je na poti,« je dejala. Hrvaška je zaprosila za medicinsko in zaščitno opremo, kot tudi za opremo poljskih bolnišnic. Pri tem gre za zimske šotore, zložljive postelje, spalne vreče in električne grelnike. Slovenska vlada je tako v nedeljo popoldan sprejela odločitev, da se kot pomoč Hrvaški na podlagi prošnje prek mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite pošlje materialna pomoč v obliki sredstev za začasno namestitev prebivalcev. Slovenija je tako na Hrvaško odposlala nujno pomoč, in sicer deset opremljenih zimskih šotorov za bivanje do 80 oseb, s po 60 posteljami in spalnimi vrečami ter 20 ogrevalnimi napravami v skupni vrednosti 107 tisoč evrov. Opremo so prispevale tudi Avstrija, Italija in Madžarska. Več: tukaj

Vir: EC Press