Pomoč Indoneziji

9.8.2018 – Evropska komisija prek mehanizma EU za civilno zaščito pozorno spremlja posledice potresov, ki so prizadeli indonezijski otok Lombok. Evropski satelitski sistem Copernicus lokalnim oblastem pomaga s posnetki območja, Evropska komisija pa je že zagotovila 150.000 evrov pomoči za 4.000 najbolj prizadetih ljudi na vzhodu in severu Lomboka. Lokalni Rdeči križ jim bo zagotovil ponjave, odeje, žimnice, pitno vodo ter gospodinjske in higienske pripomočke. Prizadetim družinam bo na voljo tudi osnovna zdravtvena ter psihološka podpora. Delegacija EU v Indoneziji je na letališču v Lomboku ustanovila posebno konzularno skupino, v kateri osebje iz veleposlaništev držav EU (Španije, Francije, Irske, Italije, Nizozemske, Švedske in Združenega kraljestva) državljanom EU nudi informacije, pomoč pri rezervaciji letalskih kart, dostopu do čakalnih list in pomoč ranjenim osebam. Do danes so tako pomagali že več kot 1.000 državljanom EU. Več: tukaj

Vir: EC Press