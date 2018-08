Pomoč kmetom v primeru suše

2.8.2018 – Zaradi dolgotrajne suše v več državah članicah EU, bo Evropska komisija kmetom vnaprej omogočila izplačilo neposrednih plačil in plačil za razvoj podeželja. Prav tako bo omogočila več prilagodljivosti glede uporabe zemljišč, ki se sicer ne uporabljajo za proizvodnjo krme. Letošnje sušne razmere v več državah EU pomembno vplivajo na pridelavo poljščin in živalske krmo, kar bi lahko vplivalo tudi na stanje živali. Poleg tega zmanjšanje količine krme vpliva na dohodek rejcev, saj bodo zaradi pomanjkanja krme imeli višje stroške. Komisija od držav članic pričakuje, da ji do 31. avgusta pošljejo posodobljene informacije o vplivu pomladanske in poletne suše na njihove kmete. Več: tukaj

