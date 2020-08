Pomoč Libanonu

6.8.2020 – Evropska unija nadaljuje s pomočjo Libanonu. Predsednica Evropske komisije von der Leyen je danes v pogovoru s predsednikom libanonske vlade Hassanom Diabom izrazila sožalje in podporo EU libanonskemu ljudstvu, v nadaljevanju pa sta razpravljala o pomoči EU. EU je na prizadeto območje v okviru mehanizmu EU na področju civilne zaščite napotila več kot 250 reševalcev ter kemijskih in zdravstvenih strokovnjakov. V okviru mehanizma so države članice EU namenile tudi vozila, reševalne pse, vojaško plovilo za medicinsko evakuacijo s helikopterjem ter drugo medicinsko in zaščitno opremo. EU je aktivirala tudi satelitski sistem Copernicus za lažjo oceno obsega škode. Poleg tega bo EU namenila dodatnih 33 evrov za potrebe nujne pomoči, medicinsko podporo in opremo ter varovanje ključne infrastrukture. Hkrati je predsednica izrazila pripravljenost EU po nadaljnji podpori pri obnovi mesta in okrevanju države. Več: tukaj

Vir: EC Press