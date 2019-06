Poročilo EU o napredku pri boju proti dezinformacijam pred zasedanjem Evropskega sveta

14.6.2019 – Zaščita demokratičnih procesov in institucij pred dezinformacijami je velik izziv za družbe po vsem svetu. EU je s tem namenom prevzela vodstvo in vzpostavila trden okvir za usklajene ukrepe, pri čemer se v celoti spoštujejo evropske vrednote in temeljne pravice. Današnje skupno sporočilo povzema, kako sta akcijski načrt proti dezinformacijam in volilni sveženj pripomogla k boju proti dezinformacijam in ohranitvi integritete volitev v Evropski parlament. Čeprav je še prezgodaj za sklepne ugotovitve o ravni in vplivu dezinformacij na nedavnih volitvah v Evropski parlament, je jasno, da so ukrepi, ki jih je sprejela EU, skupaj s številnimi novinarji, preverjevalci dejstev, platformami, nacionalnimi organi, raziskovalci in civilno družbo prispevali k preprečevanju napadov in razkritju poskusov vmešavanja v demokratične procese EU. Večja ozaveščenost javnosti zlonamernim akterjem otežuje manipulacijo javnih razprav. Več: tukaj

Vir: EC Press