Poročilo o izdaji dovoljenj za prebivanje v EU državljanom tretjih držav v 2018

28.10.2019 – Evropski statistični urad Eurostat je objavil poročilo o izdaji dovoljenj za prebivanje v Evropski uniji državljanom tretjih držav v letu 2018. V EU je bilo izdanih malo več kot 3,2 milijona novih dovoljenj za prebivanje, kar je za 0,4 % več kot leta 2017, s čimer se ohranja trend naraščanja zadnjih treh let. Največ dovoljenj je bilo izdanih na Poljskem (635.000), v Nemčiji (544.000) in Združenem kraljestvu (451.000). V Sloveniji je bilo izdanih 29.632 dovoljenj, kar pa našo državo glede na število prebivalcev uvrša na četrto mesto med primerjanimi državami. Med prejemniki dovoljenj na ravni celotne EU prednjačijo državljani Ukrajine (16,3 % v EU izdanih dovoljenj) in Kitajske (6,4 %). V Sloveniji je bilo največ dovoljenj izdanih državljanom Bosne in Hercegovine (53 % v Sloveniji izdanih dovoljenj), sledijo pa državljani Srbije (17,4 %) in Kosova (12,9 %). Glavni razlogi za izdajo dovoljenj so bili na ravni EU družinski razlogi (28,4 %), medtem ko v Sloveniji največji delež predstavljajo zaposlitveni razlogi (71 %). Več: tukaj

Vir: EC Press