Poročilo o presoji tveganj G5

9.10.2019 – Države članice EU so danes ob podpori Evropske komisije in Evropske agencije za kibernetsko varnost objavile poročilo o usklajeni presoji tveganj omrežij 5G. S tem so članice storile pomemben korak naprej v izpolnjevanju priporočila Evropske komisije o skupnem pristopu k varnosti omrežij 5G. Poročilo temelji na nacionalnih ocenah tveganj, ki so jih pripravile države članice. »Varnost omrežij 5G je in bo glavna prednostna naloga v prihodnjih letih,« sta ob tem sporočila evropska komisarja Marija Gabriel in Julian King. Za Slovenijo je poročilo pripravil Vladni urad RS za varstvo zaupnih podatkov. Več:tukaj

Vir:EC Press